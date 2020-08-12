В Березе осудили сбытчика марихуаны и его двух покупателей

12 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

По делу проходили трое обвиняемых. Один из них приобрел не менее 4,1 кг марихуаны и 12,27 г гашиша, которые хранил по месту жительства. Позже часть марихуаны он продал нескольким покупателям. Первый приобрел 4,19 г дурманящего вещества. С этим товаром его позже задержали правоохранители. Второй мужчина купил не менее 0,53 г марихуаны. Часть употребил, а остальное смешал с табаком и хранил дома.

Первого фигуранта суд признал виновным по ч.3 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере) УК. Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его покупатели признаны виновными по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК. Они приговорены к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

В соответствии с законом "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне" обвиняемые освобождены от наказания на один год.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-