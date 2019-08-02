В Березе рабочий упал с 8-метровой высоты

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следователи проводят проверки по фактам производственного травматизма. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Березе 37-летний рабочий 30 июля занимался ремонтом кровли здания детского сада. Он выполнял работы, стоя на прикрепленной к стене лестнице. Она сломалась, и мужчина упал с высоты около восьми метров.

В Жабинковском районе 31 июля двое сотрудников одного из предприятий устанавливали стропильную систему на крыше склада. Из-за сильного ветра деревянные изделия упали на мужчин с высоты около четырех метров.

В обоих случаях рабочие получили серьезные травмы, они госпитализированы в учреждения здравоохранения. Районные отделы Следственного комитета проводят проверки, изъята и изучается документация по охране труда. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествиям.-0-