В Березе рабочий упал с 8-метровой высоты

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следователи проводят проверки по фактам производственного травматизма. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
В Березе 37-летний рабочий 30 июля занимался ремонтом кровли здания детского сада. Он выполнял работы, стоя на прикрепленной к стене лестнице. Она сломалась, и мужчина упал с высоты около восьми метров.
В Жабинковском районе 31 июля двое сотрудников одного из предприятий устанавливали стропильную систему на крыше склада. Из-за сильного ветра деревянные изделия упали на мужчин с высоты около четырех метров.
В обоих случаях рабочие получили серьезные травмы, они госпитализированы в учреждения здравоохранения. Районные отделы Следственного комитета проводят проверки, изъята и изучается документация по охране труда. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествиям.-0-
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