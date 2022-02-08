В Березе таксиста подозревают в серии преступлений

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе за серию преступлений задержали 23-летнего таксиста. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

По данным РОВД, молодой человек причастен к 29 злодеяниям. "С 2020 года задержанный повредил несколько государственных флагов, украл 16 уличных камер видеонаблюдения, разрисовал остановки общественного транспорта, фасады зданий госучреждений и дома, где живут милиционеры. Из рук хулигана в жилые строения также летели пакеты с краской и моторным маслом. Кроме того, подозреваемый неоднократно воровал оставленное без присмотра имущество", - рассказали в МВД.

По словам парня, такие поступки он совершал, будучи пьяным.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по фактам краж, умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над госсимволами, осквернения сооружений и порчи имущества.-0-