В Березе водитель легковушки сбил подростка и скрылся

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе водитель легкового автомобиля сбил на переходе школьника и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В милицию 12 февраля около 22.50 поступил звонок из Березовской центральной районной больницы. Дежурный врач рассказал о том, что к медикам обратились родители 13-летнего школьника, который попал в дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители установили, что авария произошла тремя часами ранее напротив одного из домов на улице Комсомольской. По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди 80" сворачивал с улицы Ленина и на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика. Школьник пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель оставил место ДТП. Сотрудники ГАИ установили его личность. Им оказался 27-летний местный житель.

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