В Березе вора нашли по случайно сделанному селфи

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березе вор случайно сделал селфи на украденную у ЖКХ фотоловушку, фото помогло правоохранителям найти мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.

В городе с местной свалки были украдены три фотоловушки. При этом установить личность вора удалось без труда - его селфи было в ориентировках правоохранителей сразу же после кражи.

Фото МВД

Как выяснилось, 30-летний житель Березы снял фотоловушки со столбов и отнес домой. "Дома он нажал на кнопку, услышал щелчок и увидел свои фото на экране. Попытался их удалить, но было поздно - фотографии были отправлены на электронную почту ЖКХ. Мужчина не смог объяснить, зачем ему понадобилось фотооборудование", - рассказали в МВД.

Эксперты оценили ущерб почти в Br1,6 тыс. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, возбуждено уголовное дело за кражу.-0-