18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березино на производстве смертельно травмирован станочник. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий Березино работал на оборудовании. Сняв с движущейся части транспортера защитный кожух, он проталкивал опилки и травмировал ногу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

На производственную территорию незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Следователями изъята техническая документация на станок, журналы инструктажей по технике безопасности. Опрошены сотрудники предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Березинским районным отделом Следственного комитета по факту гибели на производстве проводится проверка.-0-