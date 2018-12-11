В Березино неизвестный угнал и сжег авто

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный угнал авто в Березино и сжег его, также он похитил деньги с оставленной в салоне банковской карточки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Неизвестный злоумышленник угнал в Березино автомашину Volvo V40. "При этом ему не пришлось взламывать авто, так как хозяин припарковал на ночь незапертую машину с ключами в замке зажигания. Похоже, на ночной лесной дороге угонщик врезался в дерево. В итоге он бросил и сжег машину. Материальный ущерб оценен на сумму в Br6 тыс.", - рассказали в милиции.

В салоне мужчина обнаружил банковскую карточку. Рядом была записка с пин-кодом. После уничтожения авто он снял с карты Br940.

Пока личность преступника неизвестна. Однако он попал на записи камер.

Всех, кто может оказать помощь в установлении личности мужчины, правоохранители просят связаться с оперативно-дежурной службой Березинского РОВД. Контактные телефоны: 8 (01715) 5-68-69, 8 (01715) 5-57-78, 8 (029) 356-78-01, 8 (029) 505-18-14. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото УВД Минского облисполкома