В Березино установили распространителя незарегистрированной печатной продукции

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен распространитель незарегистрированной печатной продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Ночью 20 февраля в Березинский РОВД поступило сообщение: в подъезде многоквартирного дома мужчина забрасывает в почтовые ящики "Честную газету". Прибывшие милиционеры застали на месте 33-летнего жителя райцентра. С собой у него оказалось свыше 100 экземпляров печатного издания. Задержанный сказал, что распространял продукцию по своему желанию", - рассказали в УВД.

Во время осмотра квартиры, в которой молодой человек проживает с отцом, выявлены нарушения в сфере оборота боеприпасов. В итоге гладкоствольное ружье и патроны, принадлежащие отцу, изъяты.

Сейчас по факту нарушения законодательства о средствах массовой информации проводится проверка.

В УВД Минской области отметили, что в области участились сообщения об обнаружении в почтовых ящиках и в подъездах домов различных незарегистрированных печатных изданий, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности среди населения.-0-