16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском и Борисовском районах уничтожено более 500 кустов конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Стартовавшая с 1 июня специальная программа "Мак" продолжается. Основной ее целью является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области. На прошлой неделе сотрудниками Березинского РОВД в ходе рейдовых мероприятий на территории района выявлен участок местности общей площадью более 0,6 га, на котором произрастала дикорастущая конопля. Уничтожено около 500 кустов запрещенного растения", - рассказали в УВД.

Сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД выявлен факт культивирования наркосодержащих растений. В совершении преступления подозреваются двое жителей города Борисова, 39 и 40 лет. Во время проведения оперативных мероприятий в деревне Антоневичи Борисовского района правоохранители обнаружили и изъяли 19 кустов конопли, признанные экспертизой наркосодержащими. Мужчины выращивали растения в скрытом от посторонних глаз месте - на территории заброшенного участка. По словам фигурантов, делали это исключительного для последующего личного потребления.

Как установили правоохранители, с целью быстрого прорастания растений конопли и повышения их качества и свойств подозреваемые по очереди раз в неделю поливали, удобряли и пропалывали взошедшие растения конопли. Кусты находились в специальных ведрах.

В настоящее время районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Правоохранители напомнинают, что за посев и выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена ответственность согласно ст. 17.1 КоАП. Данное правонарушение влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.-0-