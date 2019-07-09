В Березинском районе 12-летний мальчик на мопеде врезался в дерево

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе 12-летний мальчик врезался в дерево на мопеде, его доставили в больницу с тяжелыми травмами, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.
Авария произошла 8 июля около 18.00 на дороге в деревне Большие Логи Березинского района. "12-летний водитель мопеда Sabur не справился с управлением. В результате он врезался в придорожное дерево. Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был госпитализирован", - рассказали в ГАИ.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как напомнили в Госавтоинспекции, детям до 16 лет нельзя садиться за руль скутера или мопеда. Подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение соответствующей категории.-0-
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