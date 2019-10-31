В Березинском районе горела пилорама

Фото Минского областного управления МЧС
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Лешница Березинского района горела пилорама. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 31 октября в 1.36. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что крыша здания горит открытым пламенем.
Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. В здании пилорамы проводился распил доски. В результате пожара повреждены 10 куб.м готовой продукции.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.-0-