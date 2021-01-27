В Березинском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево - пострадал подросток

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево - пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 26 января около 9.00. 29-летний житель Могилевской области на автомобиле "Ситроен Ксантия" ехал по дороге Р62 Чашники - Бобр - Бобруйск со стороны Кличева в направлении автодороги Минск - Могилев. Увидев лежащее на проезжей части дерево, он выехал для его объезда на полосу встречного движения. Когда возвращался в свою полосу, машину занесло и она съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево.

На заднем сиденье авто находился 12-летний подросток, который не был пристегнут ремнем безопасности. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, ушибом губы и гематомой лица. Мать пострадавшего, которая сидела на пассажирском сиденье, и сам водитель - дядя несовершеннолетнего - были пристегнуты.

В ведомстве напомнили, что пассажиры на задних сиденьях, не пристегнутые ремнями безопасности, рискуют получить серьезные травмы в три раза чаще по сравнению с пристегнутыми пассажирами. "В силу своей беспечности маленькие пассажиры могут просто забыть пристегнуться. Взрослым же будет непростительно забыть о мерах безопасности в транспорте, они не имеют права подвергать опасности жизнь детей. Кроме того, ребенку нужно с раннего возраста прививать осознание необходимости использования ремня безопасности или детского удерживающего устройства", - отметили госавтоинспекторы.-0-