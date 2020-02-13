13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мальчик получил серьезные ожоги, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям Березинского района 12 февраля в 21.48 поступило сообщение о том, что с ожогами обеих ног и кистей рук в больницу поступил подросток 2005 года рождения.

Как рассказали в МЧС, события скорее всего развивались следующим образом: мальчик, находясь во дворе частного дома, разлил бензин на тротуарную дорожку во дворе и поджег. Испугавшись, принялся самостоятельно тушить загорание ногами. Находящаяся в доме старшая сестра потушила одежду на брате подручными средствами и вызвала скорую медицинскую помощь.

Родители пострадавшего находились на работе.-0-