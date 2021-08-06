6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, около 11.00 4 августа 36-летний индивидуальный предприниматель из Березино осуществлял рубку деревьев в лесном массиве вблизи деревни Якшицы. Для выполнения работ у него имелся разрешительный документ - лесорубочный билет. В лесу ему в этот день помогали трое мужчин. В какой-то момент дерево, которое валил предприниматель, упало на одного из помощников, 28-летнего мужчину, и придавило его. Пострадавший получил телесные повреждения. Предприниматель оказал ему первую помощь и передал врачам, но спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - рассказали в УСК.

Следователем осмотрено место происшествия, в ходе которого изъяты каска и бензопила, зафиксирована следовая картина, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Березинским районным отделом Следственного комитета в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. -0-