В Березинском районе мужчину убило током в трансформаторной подстанции

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе мужчина самовольно проник в трансформаторную подстанцию и был поражен электрическим током, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Инцидент произошел вечером 9 августа в деревне Беличаны Березинского района Минской области.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего расследует СК.

"Минскэнерго" напоминает, что проникновение в действующие электроустановки строго запрещено, доступ туда посторонних лиц может быть смертельно опасен.-0-