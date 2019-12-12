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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе нашли ушедшего из дома шестиклассника, школьника разыскивала милиция. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Мальчик найден сотрудниками милиции, с ним все хорошо. УВД Минского облисполкома благодарит всех, кто оказывал помощь в розыске Дениса", - проинформировали в милиции.
Денис Казюка 2008 года рождения разыскивался Березинским РОВД. Мальчик 11 декабря около 16.00 ушел из дома в деревне Уша, и его местонахождение было неизвестно.-0-
Шестиклассник ушел из дома в Березинском районе
На вид школьнику 11 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы средней длины светло-русые, глаза голубые. Был одет в серую болоневую куртку до пояса, с капюшоном, брюки спортивные темного цвета, шапку вязаную черно-синюю с оранжевыми полосами.