В Березинском районе ребенок травмировал ногу газонокосилкой

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний ребенок травмирован газонокосилкой в Березинском районе, проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел 4 июня. Двое детей во дворе своего дома сами запустили газонокосилку и в итоге нога 6-летнего мальчика попала под нее. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

"Согласно полученной информации, жизнь ребенка вне опасности. Родители в момент произошедшего находились в доме, а после случившегося самостоятельно доставили сына в больницу", - рассказали в СК. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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