В Березинском районе сгорело 18 т соломы

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе Минской области сгорело 18 т соломы, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Скирда соломы загорелась 1 августа в поле ОАО "Березинский" возле деревни Капланцы. Огонь уничтожил 15 т соломы в рулонах. Работники МЧС и хозяйства спасли 10 т.
Вчера в Березинском районе произошел и второй подобный пожар. Скирда соломы загорелась в поле ОАО "Первомайский" возле деревни Смолярня. Сгорели 3 т соломы в рулонах, удалось спасти 10 т.
Во время пожаров никто не пострадал. Предполагаемая причина возгораний - шалость детей с огнем.-0-