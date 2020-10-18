В Березинском районе соцработник обнаружила пожар в доме подопечного

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе социальный работник обнаружила пожар в доме своего подопечного, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"Агрогородок Дмитровичи Березинского района днем 15 октября был не на шутку встревожен сиреной пожарных автомобилей. На улице Центральной горел жилой дом. Пожар заметила социальный работник, которая пришла помочь по хозяйству пожилому мужчине. Возгорание началось от электрического счетчика в коридоре", - говорится в сообщении областного управления ведомства. Возможно, пожар был вызван коротким замыканием электросчетчика - окончательно установить причину спасателям еще предстоит. Люди не пострадали.

МЧС напоминает домовладельцам: безопасность должна быть на первом месте. "Зачастую при проверках жилого сектора мы слышим от людей, что у них не может ничего случиться, ведь они не курят в доме. Но наличие отопительных и электрических приборов уже подразумевает опасность возгорания. Автономный пожарный извещатель разбудит человека при малейшем задымлении и даст ему шанс спастись", - отметили представители областного управления министерства.-0-

Фото Минского областного управления МЧС