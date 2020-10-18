ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 18 октября 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:41 Волейболисты "Шахтера" обыграли "Западный Буг" и вышли в полуфинал Кубка Беларуси Спорт
16:27 В Минске временно закрыты еще три станции Автозаводской линии метро Регионы
16:03 Во Франции мужчина пытался ночью проникнуть в Версальский дворец В мире
15:40 Международные "Бизнес-дни в Гомеле" пройдут 27-29 октября Экономика
15:16 Ученые нашли способ укрепить детский иммунитет В мире
15:02 В Березинском районе соцработник обнаружила пожар в доме подопечного Происшествия
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19 Общество
14:37 Семинар о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и стран Африки пройдет 29 октября онлайн Экономика
14:16 СМИ: в Германии стационарное лечение пациента с COVID-19 в среднем стоит 10,7 тыс. евро В мире
13:50 Елизавета II помиловала осужденного, который с бивнем нарвала помогал остановить террориста В мире
13:24 В Минске временно закрыты 6 станций метро Общество
13:17 В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле Общество
12:43 СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков Общество
12:37 Около 20% перенесших коронавирус теряют антитела через пару месяцев - эксперт В мире
12:12 В Светлогорске мужчина застрял в обшивке балкона - понадобилась помощь спасателей Происшествия
12:03 В Беларуси 17 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 58 граждан Происшествия
11:58 Полиция Франции задержала еще одного человека по делу об убийстве учителя В мире
11:30 Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 19 октября Общество
11:20 Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси Экономика
11:00 В Речицком районе мужчина получил ожоги из-за разрыва отопительного котла Происшествия
10:53 В России за сутки выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом В мире
10:37 Голосование на президентских выборах началось в Гвинее В мире
10:19 Шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут - глава NASA Технологии
10:09 Площадь крупнейшего в истории штата Колорадо пожара превысила 800 кв.км В мире
10:03 В Китае впервые обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке замороженной рыбы В мире
09:45 Две пожилых женщины спасены при пожаре в общежитии на территории Свято-Елисаветинского монастыря Происшествия
09:23 Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия В мире
09:03 ФОТОФАКТ: В Витебском районе выпал первый снег Регионы
00:49 В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы В мире
00:18 В Чехии, Литве и Латвии зафиксированы антирекорды коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
18 октября 2020, 15:02

В Березинском районе соцработник обнаружила пожар в доме подопечного

Фото Минского областного управления МЧС
Фото Минского областного управления МЧС

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском районе социальный работник обнаружила пожар в доме своего подопечного, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"Агрогородок Дмитровичи Березинского района днем 15 октября был не на шутку встревожен сиреной пожарных автомобилей. На улице Центральной горел жилой дом. Пожар заметила социальный работник, которая пришла помочь по хозяйству пожилому мужчине. Возгорание началось от электрического счетчика в коридоре", - говорится в сообщении областного управления ведомства. Возможно, пожар был вызван коротким замыканием электросчетчика - окончательно установить причину спасателям еще предстоит. Люди не пострадали.

МЧС напоминает домовладельцам: безопасность должна быть на первом месте. "Зачастую при проверках жилого сектора мы слышим от людей, что у них не может ничего случиться, ведь они не курят в доме. Но наличие отопительных и электрических приборов уже подразумевает опасность возгорания. Автономный пожарный извещатель разбудит человека при малейшем задымлении и даст ему шанс спастись", - отметили представители областного управления министерства.-0-

Фото Минского областного управления МЧС

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область МЧС пожар
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото Гомельского областного управления МЧС В Светлогорске мужчина застрял в обшивке балкона - понадобилась помощь спасателей
Фото из архива В Беларуси 17 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 58 граждан
Фото МЧС В Речицком районе мужчина получил ожоги из-за разрыва отопительного котла
Фото МЧС Две пожилых женщины спасены при пожаре в общежитии на территории Свято-Елисаветинского монастыря
Фото МВД МВД: после погони на МКАД-2 в отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото из архива В Минске из-за детской шалости с огнем закопчена квартира
Главное
Фото из архива ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов
В Беларуси завершается уборка картофеля, сахарная свекла убрана на половине площадей
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь"
В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси
Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году
В Минске временно закрыты еще три станции Автозаводской линии метро
СК просит граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в автомобиле
Скорая медпомощь Минска совершает до 2,5 тыс. выездов в сутки
Азербайджан и Армения сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе после гуманитарного перемирия
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
ФОТОФАКТ: В Витебском районе выпал первый снег
Ученые нашли способ укрепить детский иммунитет
"Иж", "Паннония" и "Муравей" - пенсионер из Поречья собрал коллекцию ретромотоциклов
Около 20% перенесших коронавирус теряют антитела через пару месяцев - эксперт
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.