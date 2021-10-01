В Березинском заповеднике два оленя намертво сцепились рогами во время сражения и утонули в реке

1 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Березинского биосферного заповедника обнаружили погибших оленей, сцепившихся рогами, в реке Березина на территории Крайцевского лесничества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в заповеднике.

Два примерно равных по силе самца намертво сцепились рогами в пойме Березины, где происходит большинство турнирных боев между представителями этого вида. Спустя некоторое время животные оказались в русле реки и утонули. Сцепление рогов оказалось настолько крепким, что разъединить их оказалось не под силу даже людям.

"Период золотой осени, а это сентябрь - начало октября, знаменуется пиком турнирных боев (времени гона) у одного из красивейших представителей нашей фауны - благородного оленя. В вечерние и предутренние часы тишина заповедных лесов во многих местах нарушается далеко слышным ревом самцов оленя. Громкий сигнал самца имеет двоякое значение: и призывное, и отпугивающее. По мощности рева олени распознают силу соперника и решают, вступать ли им в единоборство. Молодые самцы, как правило, не идут на прямое столкновение с физически зрелыми и тем самым избегают возможных ранений и увечий от рогов более сильного соперника. Обычно за право обладания самками в бой вступают примерно равные по силе соперники, и здесь порой разыгрываются самые настоящие драмы, вплоть до гибели животных", - отметили в заповеднике.

В период гона случаи гибели самцов при боевых поединках неоднократно отмечались в Беловежской пуще, где было описано два подобных случая. И вот один из таких впервые произошел в Березинском заповеднике.-0-