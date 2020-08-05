В Березовке очевидец спас на пожаре мужчину

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Березовке очевидец вынес из горящего дома мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 17 часов 4 августа в службу 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома в городе Березовка Лидского района. Спасатели незамедлительно отравились на место. Из окон одноэтажного частного дома по улице Маяковского шли клубы дыма. Бойцы МЧС провели разведку, убедились, что в доме никого нет, и ликвидировали возгорание.

"На дым из дома обратил внимание местный житель. Он вошел внутрь, увидел у кровати 44-летнего хозяина, вынес его на свежий воздух и вызвал спасателей", - рассказали в областном управлении МЧС.

Огнем повреждено имущество в веранде, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное курение.-0-