В Березовке пьяный мотоциклист сбил в парке ребенка

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием мотоцикла в Лидском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 9 мая. 38-летний мужчина на мотоцикле поехал в городской парк им. Ленина в Березовке, где не справился с управлением и сбил 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

Мотоциклист, как выяснилось, был пьян - 1,6 промилле алкоголя.

Лидским РОСК возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следователи обращаются к очевидцам происшествия с просьбой поделиться информацией. Сделать это можно по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35. -0-