В Березовском районе браконьер выловил сетями рыбы на Br17 тыс.

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства незаконной добычи рыбы в Березовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 48-летний местный житель рыбачил на озере Споровское утром 27 апреля. С использованием запрещенного орудия рыболовства - ставных сетей - он незаконно выловил 18 серебряных карасей и 70 лещей. Своими действиями мужчина причинил ущерб окружающей среде на сумму более Br17 тыс.

Березовский районный отдел Следственного комитета в отношении фигуранта возбудил уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК. Подозреваемый задержан. Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий.-0-