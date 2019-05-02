В Березовском районе браконьер выловил сетями рыбы на Br17 тыс.

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства незаконной добычи рыбы в Березовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, 48-летний местный житель рыбачил на озере Споровское утром 27 апреля. С использованием запрещенного орудия рыболовства - ставных сетей - он незаконно выловил 18 серебряных карасей и 70 лещей. Своими действиями мужчина причинил ущерб окружающей среде на сумму более Br17 тыс.
Березовский районный отдел Следственного комитета в отношении фигуранта возбудил уголовное дело по ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК. Подозреваемый задержан. Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий.-0-
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