6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе ищут очевидцев ДТП с погибшим пешеходом. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В Березовском районе сегодня в 8.45 на 122-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - Граница Российской Федерации совершен смертельный наезд на 25-летнюю жительницу Березы. Водитель с места происшествия скрылся", - рассказали в МВД.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя.

"Если вы стали свидетелем этой дорожной аварии либо располагаете информацией о водителе, совершившем наезд, просьба позвонить по телефону 8 (0162) 23-62-62 либо 102", - добавили в ведомстве.-0-