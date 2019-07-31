В Березовском районе мопед врезался в дерево: водитель и пассажир в больнице

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили травмы в результате ДТП с мопедом в Березовском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 30 июля около 19.00 в деревне Хрисо. Нетрезвый 42-летний местный житель ехал на мопеде без регистрационных знаков по улице Набережной в направлении деревни Здитово. Он и его пассажир, 61-летний односельчанин, были без мотошлемов. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП мужчин с внутренним кровотечением и другими травмами госпитализировали в Березовскую центральную районную больницу. Проводится проверка.-0-
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