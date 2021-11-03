В Березовском районе мужчина получил ожоги при тушении пожара в доме

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе при пожаре в жилом доме травмирован мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о загорании в деревянном жилом доме в агрогородке Спорово поступила спасателям 2 ноября в 19.39. При самостоятельном тушении пожара мужчина 1956 года рождения, который находился в гостях, получил ожоги рук. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.

За сутки в Брестской области произошло еще два пожара.-0-