В Березовском районе при столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе столкнулись легковушка и МАЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 21 августа в 12.05. По предварительной информации, 39-летняя женщина-водитель "Ситроен Эвансион" на 101-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ совершила попутное столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 56-летнего мужчины. В результате аварии женщина погибла.
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
Следователи устанавливают причины и условия совершения ДТП.-0-