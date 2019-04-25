В Березовском районе при тушении лесного пожара обнаружено тело женщины

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело женщины найдено при тушении лесного пожара в Березовском районе. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Возгорание лесной подстилки произошло 24 апреля в 17.58 в полутора километрах северо-восточнее деревни Заречье. При тушении на выгоревшей территории лесниками было обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливается.

В результате пожара повреждена лесная подстилка на площади 2 га. Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.-0-