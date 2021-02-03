В Березовском районе сбили женщину, водитель скрылся

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала женщина-пешеход. Водитель скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось 2 февраля около 22.00 на 110-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля ехал в сторону столицы. Он сбил 37-летнюю жительницу деревни Подосье, которая шла по обочине дороги. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
Водитель скрылся. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются автомобиль и личность водителя.
Очевидцев этого ДТП просят сообщить информацию в дежурную часть ГАИ по телефону 8-0162-23-62-62 или 102.-0-