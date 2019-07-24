24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе шестилетняя девочка выпила растворитель. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Жительница Минска вместе с дочерью 23 июля гостили у родственницы. Во дворе дома девочка нашла бутылку с жидкостью. Решив, что там вода, отпила из нее. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. В момент происшествия мать девочки была в огороде.

Березовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.-0-