В Березовском районе спасатели вытащили мальчика из болота

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе ребенок застрял в болоте, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 22 мая на реке Ясельда. Когда к месту вызова приехали подразделения МЧС, выяснилось, что в болотистой части реки на расстоянии около 1 м от берега находится мальчик. Второклассник уже не мог двигаться, рядом, на берегу реки, был его друг - ученик первого класса.

Работники МЧС спасли мальчика и после осмотра медиками передали родителям. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела и второго мальчика, его отпустили домой с отцом.

В МЧС напоминают, что не стоит оставлять малолетних детей без присмотра.-0-