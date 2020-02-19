В Березовском районе УАЗ врезался в дерево: три человека госпитализированы

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе Брестской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и два пассажира автомобиля УАЗ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Авария случилась сегодня около 10.20 на автодороге Н81 Борки - Черняково - Малые Лесковичи. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия пострадали три человека, которых с травмами доставили в больницу. Их личности устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователь и эксперт. Обстоятельства и причины аварии выясняются.-0-