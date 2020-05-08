8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в ДТП погибли 4 человека. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По ее информации, сегодня в 4.06 в дежурную часть Березовского РОВД поступила информация об аварии вблизи деревни Ярцевичи (подъезд от автодороги Р136 к Белоозерску). В результате столкновения автомобилей "Рено Меган Сценник" и "Ниссан Премьера" погибли 4 человека: водитель 1997 года рождения и два пассажира "Ниссана" и пассажир "Рено". 58-летний водитель "Рено" доставлен в больницу.

При столкновении "Ниссан" загорелся. Сейчас на месте происшествия работают следователи, эксперты, сотрудники ГАИ и МЧС. "Это все, что сейчас известно. Информация будет дополнена", - отметила Ольга Чемоданова.-0-

Фото МВД