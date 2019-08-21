В Бешенковичах из-за сорвавшегося домкрата мужчину зажало под легковым автомобилем

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах мужчину зажало под легковым автомобилем, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 20 августа. Сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, которого в результате сорвавшегося домкрата зажало под легковым автомобилем, поступило спасателям в 12.42.

Мужчина 1964 года рождения деблокирован работниками МЧС и госпитализирован.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС