5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах ручка тормоза велосипеда застряла в ноге мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"4 августа в 11.20 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку, в ноге у которого застряла тормозная ручка велосипеда", - рассказали в пресс-службе.

К месту сообщения незамедлительно было направлено подразделение МЧС. "Ручным гидравлическим инструментом мы обрезали часть конструкции велосипеда и погрузили ребенка в машину скорой медицинской помощи, после этого его доставили в больницу", - пояснили спасатели.

Как выяснилось позже, мальчик 2008 года рождения вместе с другом катался на велосипеде и упал, при этом ручка ручного тормоза велосипеда застряла в мягких тканях ноги. -0-