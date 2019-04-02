2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичах сгорел автобус, который принадлежал отделу по образованию райисполкома, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании транспорта по ул. Заслонова на охраняемой стоянке поступило 1 апреля в 05.18. В результате пожара уничтожен автобус МАЗ. Пострадал также находящийся рядом трактор - у него повреждена кабина.
Причина пожара устанавливается.-0-
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