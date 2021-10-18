В Бешенковичском районе найдены останки шестерых человек, предположительно времен ВОВ

18 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. При проведении раскопок в Бешенковичском районе поисковая группа обнаружила многочисленные костные останки и жетон личного состава вооруженных сил Германии времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Витебской области Наталья Романова.

"Для осмотра участков местности, где были найдены останки, выбывала следственно-оперативная группа со специалистом Лепельского межрайонного отдела ГКСЭ. Предварительно установлено, что останки предположительно времен Великой Отечественной войны принадлежат шестерым людям", - сказала Наталья Романова.

Судебные эксперты проводят медико-криминалистические экспертизы для установления давности захоронений и их принадлежности.-0-