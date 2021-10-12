В Бешенковичском районе пенсионерка спасла соседа из горящего дома

12 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Спасателям 11 октября в 9.39 поступило сообщение о пожаре дома по улице Виннера в горпоселке Бешенковичи. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

К месту незамедлительно были направлены подразделения Бешенковичского районного отдела по ЧС. На месте пожара спасатели были уже через считанные минуты. К тому времени наблюдалось открытое горение дома и плотное задымление вокруг.

До приезда работников МЧС соседка спасла хозяина дома. Увидев сильный дым, она сразу отправилась к горящему строению. Когда вошла внутрь, возле входной двери увидела мужчину. Он был в сознании, но его руки и ноги были обожжены. Женщина помогла соседу покинуть дом, вывела его на улицу.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести. Огнем в доме уничтожено имущество, повреждены стены, потолочное перекрытие и кровля. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-