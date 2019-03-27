В Бешенковичском районе после столкновения с фурой погиб водитель легковушки

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Бешенковичском районе, в котором погиб мужчина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По предварительным данным, в фуре лопнуло колесо, ее занесло на встречную полосу, где автопоезд столкнулся с легковушкой. Ее водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.395 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.1269 BYN
|2.126 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2906 BYN
|3.28 BYN
|3.289 BYN