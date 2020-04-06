В Бешенковичском районе при пале травы погиб 90-летний мужчина

6 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Тело 90-летнего мужчины обнаружили спасатели при тушении сухой травы в Бешенковичском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании сухой растительности в деревне Русилки поступило сегодня в 12.50. Горела сухая трава на территории частного домовладения, была угроза распространения огня на хозпостройки. Во время тушения работники МЧС в 45 м от построек на земле нашли тело хозяина подворья.

По данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-