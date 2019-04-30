В Бешенковичском районе при пожаре в доме погиб 49-летний хозяин

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о возгорании в агрогородке Островно поступила 29 апреля в 16.41. Дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля, пламя перекинулось на сарай.
"Во время тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в доме, под слоем обрушившихся конструкций, спасатели обнаружили труп 49-летнего хозяина. Мужчина нигде не работал", - сказали в областном управлении МЧС.
В результате пожара в доме уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и рядом стоящий сарай.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.349 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.254 BYN
|3.268 BYN