В Бешенковичском районе при пожаре в доме погиб 49-летний хозяин

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в агрогородке Островно поступила 29 апреля в 16.41. Дом был полностью охвачен огнем, частично обрушилась кровля, пламя перекинулось на сарай.

"Во время тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в доме, под слоем обрушившихся конструкций, спасатели обнаружили труп 49-летнего хозяина. Мужчина нигде не работал", - сказали в областном управлении МЧС.

В результате пожара в доме уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и рядом стоящий сарай.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-