В Бешенковичском районе тракторист буксировал машину с пьяным водителем

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Бешенковичском районе сотрудники ГАИ остановили тракториста, который буксировал на гибкой сцепке "Ауди 80" с пьяным водителем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Иномаркой управлял житель Чашникского района. Он пояснил, что в этот день копал картошку. Автомобиль необходим был ему для перевозки урожая, однако завести авто самостоятельно 50-летний мужчина не смог. Тогда он позвонил соседу и попросил дотянуть машину до дома. Отзывчивый знакомый приехал на тракторе. Зацепив иномарку, они решили схитрить и поехали по проселочной дороге, будучи уверенными, что там им встреча с госавтоинспекторами не грозит.

"В выдыхаемых парах водителя легковушки было обнаружено 1.31 промилле алкоголя. На нарушителя составлено два административных протокола", - констатировал Александр Казючиц.

В ГАИ напоминают, что в соответствии с законодательством управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин (1 базовая величина - Br27) и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 УК. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).-0-