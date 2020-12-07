В Бешенковичском районе водитель фуры сбил мужчину и скрылся

7 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичском районе водитель фуры сбил человека и скрылся с места аварии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Тело погибшего возле деревни Бочейково увидели 3 декабря работницы одной из местных ферм, которые возвращались с работы. Женщины позвонили в милицию. Правоохранители выяснили, что мужчина умер после наезда. Погибшим оказался 58-летний сварщик из соседней деревни.

"Розыск водителя, который сбил пострадавшего, осложнялся неясным временем совершения ДТП, а также тем, что произошло это на оживленном участке трассы. Несмотря на это, менее чем за сутки оперативникам совместно с коллегами из ГАИ удалось восстановить всю картину произошедшего. Оказалось, что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения и в результате попал под колеса фуры", - отметил Виталий Сапроненко.

По предварительной информации, за рулем большегруза находился 40-летний житель Лиозно. Мужчина направлялся на разгрузку в Минск, когда произошла авария. После наезда он оттащил тело в канаву и покинул место происшествия. В столице дальнобойщик заменил решетку радиатора, на котором были следы столкновения, и вернулся домой. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело.-0-

Фото МВД