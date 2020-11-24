В Бобруйске пенсионерка лишилась более 7 тыс. евро после разговора с лжесотрудником банка

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пенсионерка после телефонного разговора с лжесотрудником банка лишилась более 7 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 18 ноября 63-летней женщине с незнакомого номера с иностранным кодом позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее банковского счета пытались похитить денежные средства, однако банк предотвратил хищение и перевел ее деньги на страховой счет. Для завершения всех необходимых операций мужчина убедил пенсионерку предоставить реквизиты банковской карты и назвать код, пришедший на мобильный телефон.

Злоумышленнику также удалось выманить у женщины реквизиты ее второй валютной карты, на счету которой хранились деньги от продажи квартиры. В результате с двух карточек было похищено более 7,2 тыс. евро.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенные в крупном размере) УК.

В СК в очередной раз напомнили, что ни под каким предлогом нельзя передавать реквизиты своих банковских карт. "Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор. При необходимости перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов", - отметили в ведомстве.-0-