19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске ребенок на пешеходном переходе попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 октября около 15.30 на перекрестке улиц Советской и Интернациональной. 70-летний местный житель, управляя автомобилем Volvo S80, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, причины устанавливаются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям воспринимать детей у края проезжей части дороги как возможную опасность и быть готовыми к снижению скорости вплоть до остановки, а пешеходам ответственно относиться к своей безопасности и не совершать необдуманных действий.-0-