В Бобруйске 35 человек эвакуировали из-за сообщения о лжеминировании школы

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске 35 человек были эвакуированы из-за сообщения о лжеминировании школы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 8.35 в ГУВД Бобруйска поступило сообщение из школы №12. В учебное заведение позвонил неизвестный и сказал, что здание заминировано и сейчас взорвется. Место происшествия было незамедлительно оцеплено, сотрудники ОВД эвакуировали 35 человек. В считанные минуты прибыли саперно-пиротехническая группа внутренних войск, следственно-оперативная группа и спасатели. Специалисты тщательно обследовали всю территорию школы, но взрывного устройства не обнаружили.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ОВД, МЧС и других служб праздничная линейка по случаю 1 сентября состоялась, в День знаний дети услышали первый школьный звонок.

Вскоре правоохранители задержали 64-летнего жителя Бобруйска. Проводится проверка.-0-