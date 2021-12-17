В Бобруйске 4 легковушки горели открытым пламенем

Фото УМЧС Могилевской области
17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Четыре машины пострадали во время пожара в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Вчера ночью около 22.25 прохожий сообщил о пожаре автомобилей на ул.Парковой. К моменту прибытия четыре автомобиля горели открытым пламенем - Audi A6, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Passat, Skoda Octavia. Все машины принадлежат жителям Бобруйска.
В результате пожара Volkswagen уничтожен полностью, в Audi и Mitsubishi повреждено лакокрасочное покрытие, в Skoda - подкапотное пространство, салон.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-