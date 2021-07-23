В Бобруйске автомобиль на пешеходном переходе сбил 12-летнюю велосипедистку

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске на регулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попала велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло вчера, 22 июля, в 17.20. На перекрестке улиц Гоголя и Крылова 12-летняя бобруйчанка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде и столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf. Девочка с травмами госпитализирована.

ГАИ напоминает родителям, что юные велосипедисты на двухколесном транспорте могут передвигаться только в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены только детям старше 14 лет.-0-