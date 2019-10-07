В Бобруйске двухлетний ребенок выпал с пятого этажа

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний ребенок в Бобруйске выпал из окна на пятом этаже, межрайонный отдел СК проводит проверку, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 6 октября двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, с помощью игрушки (машинки-каталки) взобрался на подоконник. Он открыл створку окна, оперся о москитную сетку и выпал. Его мама в это время находилась на кухне.

"К счастью, ребенок удачно упал на кустарник и практически не пострадал. Последствиями его падения стали ушиб и ссадина. Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где полностью обследован", - рассказали в СК.

Следователи в очередной напоминают родителям, что недопустимо оставлять маленьких детей вне зоны видимости даже ненадолго. "Необходимо помнить, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения выпадения детей. Для этих целей рекомендуется оборудовать окна специальными блокирующими устройствами", - подчеркнули в СК.-0-