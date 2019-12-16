В Бобруйске из-за разрыва ресивера на предприятии пострадали двое работников

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в результате разрыва ресивера на предприятии пострадали двое работников. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
На одном из промышленных предприятий Бобруйска утром 13 декабря при выполнении работ произошел разрыв ресивера. Двое работников, 36 и 25 лет, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Следователи с привлечением специалистов Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия, опросили работников предприятия, изъяли необходимую документацию. По предварительным данным, разрыв ресивера мог произойти как в результате неправильных действий работников, так и по причине некачественного оборудования. Для экспертного исследования с места происшествия поврежденный ресивер изъят.
Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку.-0-